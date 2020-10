TietoEVRY gjenoppretter guidingen

Den 27. mars i år trakk TietoEVRY guidingen for inneværende år på grunn av for stor usikkerhet knyttet til Covid-19. Ettersom situasjonen har stabilisert seg og synligheten for lønnsomheten har blitt bedre, gjenoppretter selskapet guidingen, melder det i en børsmelding tirsdag.

TietoEVRY forventer at det sammenlignbare helårsjusterte driftsresultatet (EBIT) vil øke fra året før (Tietos og EVRYs justerte driftsresultat til sammen utgjorde totalt 341,7 millioner euro i 2019).

Selskapet offentliggjør resultatene for tredje kvartal tirsdag 27. oktober.