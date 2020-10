Zwipe oppdaterer investorene og vedtar reparasjonsemisjon

Smartkortprodusenten Zwipe kommer med produksjonsoppdateringer i en børsmelding tirsdag. Der går det frem at selskapet fortsatt jobber for å ta posisjoner i det globale betalingssystemet og at målet er kommersialisering.

Selskapet har blant annet, i løpet av 3. kvartal, inngått avtaler med Publicenter i Italia for å samarbeide om neste generasjon kontaktløse kort, og Liveo Research, som er en stor produsent av PVC-materialer.

I tillegg har Zwipe gjennomført en rettet emisjon gjennom utstedelsen av 6,4 millioner aksjer, som skaffet selskapet rundt 96 millioner kroner.

Zwipe melder også om en omsetning på 0,1 millioner kroner i tredje kvartal 2020, mot 1,0 millioner kroner i samme periode året før.

I en annen børsmelding går det frem at Zwipe skal gjennomføre en reparasjonsemisjon der 1 million nye aksjer skal utstedes til aksjonærer som ikke fikk muligheten i den rettede emisjonen.

Tegningskursen i tilbudet er på 15,0 kroner pr. aksje, det samme som i den rettede emisjonen.

Zwipe-aksjen er opp 371,70 prosent i år til 25,0 kroner.

