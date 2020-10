Play Magnus inngår avtale med tradingplattform

Den Nordiske Tradingplattformen Skilling blir tittelpartner for den første turneringen i Champion Chess Tour, som arrangeres av Play Magnus Group , melder selskapet i en børsmelding tirsdag.

Som en del av avtalen vil også Magnus Carlsen fungere som Skilling-ambassadør og representere deres merkevare i forbindelse med lanseringen som skjer nå i høst.

«Jeg har latt meg fascinere av Skilling som fintech-aktør, og jeg liker holdningen om å gjøre ting tilgjengelig og enkelt for både nybegynnere og erfarne. Vi deler oppfatningen om at alle med interesse for noe bør ha mulighet til å utnytte og utvikle sitt fulle potensial», uttaler Magnus Carlsen i børsmeldingen.

Play Magnus-aksjen er ned 5,88 prosent den seneste uken til 16,0 kroner.