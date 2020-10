«Ekstremt sterke» tall fra Logitech – oppjusterer guidingen kraftig

GAMING-BOOST: Logitech ser ingen ende for veksten innen gaming-produkter.

Foto: Bloomberg

Logitech stiger kraftig på børsen i Zürich tirsdag etter at selskapet har kommet med langt sterkere kvartalstall enn ventet og langt bedre helårsprognoser enn hva selskapet har operert med tidligere.

Logitech er en av verdens største produsenter av datautstyr, som mus, tastatur, høyttalere og hodetelefoner. Eierselskapet holder hus i Sveits.

I andre kvartal i Logitechs avvikende regnskapsår endte selskapets omsetning på 1,26 milliarder dollar, eller cirka 11,7 milliarder kroner. Det utgjør en vekst på 73 prosent i konstant valuta og 75 prosent målt i dollar, målt mot samme periode i fjor.

Det er dessuten aller første gang at selskapet bokfører mer enn én milliard dollar i omsetning i løpet av ett kvartal.

Analytikere hadde på forhånd ventet en omsetning på 842 millioner dollar, ifølge Bloomberg-estimater gjengitt av Ritzau Finans.

Overskuddet opp 300 prosent

Det justert driftsoverskuddet ble økt med rundt 300 prosent til 354 millioner dollar.

Ifølge Bloomberg var resultatet ventet til bare 110 millioner. Nyhetstjenesten viser også til en kommentar fra Citigroup, som omtaler Logitech-tallene som «ekstremt sterke».

Etter de sterke kvartalstallene har Logitech gjort vesentlige endringer i egen guiding:

Omsetningen i hele 2021 ventes nå å vokse mellom 35 og 40 prosent i konstant valuta, mot en tidligere prognose på 10–13 prosent. Justert driftsresultat ventes å lande mellom 700 og 725 millioner dollar, mot en tidligere forventning på 410–425 millioner.

Gaming-vekst uten ende

«Veksttrendene som driver vår virksomhet, har akselerert ettersom samfunnet tilpasser seg til den nye realiteten», sier Logitech-sjef Bracken Darrell i en melding.

Han sier at organisasjonsledere han snakker med, ser for seg at folk i større grad vil jobbe fra flere steder, en slags hybrid arbeidskultur han sier vokser frem som den nye normen.

«Og i hjemmet fortsetter veksten for gaming uten noen ende i sikte», tilføyer Darrell.

Logitech-aksjen er i 14-tiden tirsdag opp drøyt 16–17 prosent i Zürich.