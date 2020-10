Fire meglerhus hever Nordic Semiconductor

Etter kvartalstallpresentasjonen tirsdag hever fire meglerhus kursmålene sine for Nordic Semiconductor .

DNB Markets løfter kursmålet fra 126 kroner pr. aksje til 142 kroner. Foruten om sterke kvartalstall, viser meglerhuset til en rekordstor ordrebok på 288 millioner dollar, etter en vekst på 154 prosent i år, som en grunn til å oppjustere kursmålet, skriver TDN Direkt.

Danske Bank Markets påpeker at Nordic Semiconductors guiding for fjerde kvartal ligger 8 prosent over konsensusestimatene. De venter derfor at estimatene vil bli oppjustert. Samtidig hever de kursmålet fra 130 kroner pr. aksje til 154 kroner.

ABG Sundal Collier tror Nordic Semiconductor kan bli verdt 5 milliarder i løpet av fire år, og setter opp kursmålet fra 115 kroner pr. aksje til 130 kroner.

Arctic Securities oppjusterer også kursmålet med 15 kroner, fra 125 kroner pr. aksje til 140 kroner. Ifølge TDN Direkt venter Arctic at Nordic Semiconductor vil gjøre oppkjøp av selskaper innen «combo solutions», noe som kan inkludere Wifi.