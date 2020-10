Snapchat-aksjen til himmels på Wall Street etter gårsdagens resultatslipp

TIL HIMMELS: Investorer kaster seg over Snap-aksjen, etter gårsdagens overraskende resultater for tredje kvartal.

TIL HIMMELS: Investorer kaster seg over Snap-aksjen, etter gårsdagens overraskende resultater for tredje kvartal. Foto: NTB

Den populære appen, Snapchat, leverte tirsdag tall for tredje kvartal som knuste analytikernes forventninger. De sterke tallene har gjort at investorer har kastet seg over aksjen onsdag.

Det ferske regnskapet for Snap Inc. viser at selskapet omsatte for 679 millioner dollar for tredje kvartal, tilsvarende en oppgang på 52 prosent fra samme periode i fjor. Antall daglige brukere endte på 249 millioner, opp 18 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

Snap-aksjen er i skrivende stund opp 30,9 prosent, og ligger an til å stenge til all-time high. Det innebærer at selskapet verdsettes til over 50 milliarder dollar for første gang.

Optimismen for selskapet har imidlertid smittet over på flere av de andre teknologi-aksjene på Wall Street. Facebook og Twitter stiger henholdsvis 5,0 prosent og 7,5 prosent. Pinterest følger også etter med en oppgang på 8,8 prosent.

«Snap satt tonen for resultatene til selskaper i digital media ved å levere en av de sterkeste prestasjonene i nyere minne, sammenlignet med forventningene, for en skalert markedsføringsplattform», skrev analytikere i Stifel, ifølge MarketWatch.