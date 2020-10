Tesla leverte positiv bunnlinje for femte kvartal på rad

Tesla leverte tallene for tredje kvartal ved stengetid på Wall Street, og kunne rapportere om gode resultater. Selskapet åpner rapporten med å konstatere at dette har vært et rekord-kvartal på mange forskjellige måter.

Kvartalstallene viser at selskapet har vært lønnsomme for femte kvartal på rad.



Selskapet leverte et resultat pr. aksje på 0,76 dollar, mot forventede 0,57 dollar. Inntektene endte på 8,77 milliarder dollar, over forventede 8,36 milliarder dollar. I løpet av kvartalet har Tesla levert 139.300 biler, som er en ny rekord for selskapet.

Aksjen er i skrivende stund opp 2,7 prosent i etterhandelen på New York-børsen.

Tesla opplyser samtidig at de i løpet av den neste fasen vil gjennomføre ambisiøse arkitektoniske endringer på deres produkter og fabrikker for å forbedre kostnadsstrukturen og effektivitet.

Det heter i rapporten at Tesla fortsatt håper å nå målet om å levere en halv million kjøretøy i løpet av året, til tross for at det har blitt vanskeligere. Elbilgiganten har hittil i år levert 318.000 biler, hvilket vil si at det trengs en ny leveringsrekord til for fjerde kvartal, dersom målet skal bli oppnådd.