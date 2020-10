Knowit legger 178 millioner på bordet for Creuna

ESER UT: Per Wallentin, konsernsjef i Knowit, betaler 178 millioner for norske Creuna.

Det svenske, børsnoterte IT-konsulentselskapet Knowit kjøper det norske teknologi– og rådgivningsselskapet Creuna for 178 millioner svenske kroner.

Creuna blir en del av Knowit Experience, selskapets avdeling for markedsføring og CRM, og blir med totalt 900 ansatte Nordens største digitalbyrå, skriver selskapet i en pressemelding.

Oppgjøret skjer i en kombinasjon av 50 millioner svenske kroner i kontanter, 85 millioner i form av nyemitterte aksjer, samt ytterligere 43 millioner som enten gjøres opp i kontanter eller aksjer innen utgangen av 2021.





Økt digitalisering

Oppkjøpet skjer på bakgrunn av det selskapet beskriver som en stadig sterkere digitaliseringstakt i samfunnet, som har skutt fart under coronakrisen, og et økt behov for gode digitale tjenester.

Knowit Experience har spesialisert seg på kombinasjonen av kompetanse innen design og kommunikasjon, ledelseskonsulenter og IT, mens Creuna utvikler løsninger innen design, teknologi, reklame og innhold, rådgivning og forvaltning.

Creunas omsetning seneste tolv måneder var på 398 millioner svenske kroner, med en EBITA på 21,5 millioner, ifølge selskapet.

Flere oppkjøpskandidater

De seneste årene har det vært høy aktivitet på oppkjøp- og fusjonssiden innen IT-konsulentsektoren. I august la Triton inn bud på svenske HIQ på svært høye multipler, og blant de virkelig store er det bevegelser, som CGIs oppkjøp av Acando og TietoEvry-fusjonen.

I september sa analytiker Emil Johannessen i Kepler Cheuvreux til Finansavisen at det er mange attraktive oppkjøpskandidater blant de unoterte konsulentselskapene.

«Det er mange unoterte oppkjøpskandidater som er svært attraktive, ettersom bare de aller største er børsnoterte. Oppkjøp i bransjen er viktig for å bygge skala og ikke minst sikre seg ny kompetanse. De attraktive unoterte selskapene er gjerne mindre miljøer som har spesialisert seg på én bransje, bygget nisjekompetanse på området, og etablert lange og gode kundeforhold».