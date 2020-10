Doblet inntektene – snudde rød bunnlinje

Asetek leverer et godt tredje kvartal, og noterer seg for ny inntektsrekord – mer enn en dobling siden tredje kvartal 2019.

Hittil i år har selskapet inntekter på 44,9 millioner dollar, 16 prosent mer enn samme periode i 2019. Bakgrunnen for økningen er økt salg av Gaming og Enthusiast-produkter.

– Endringen i etterspørsel for produktene gjør at vi er på vei mot rekordinntekter og resultat i 2020, sier André Sloth Eriksen, adm. direktør i Asetek.

I forrige uke oppdaterte Asetek egen guiding på driftsinntekter og resultat før skatt for 2020 grunnet fortsatt sterk etterspørsel. Selskapet venter en økning på 25 til 30 prosent i inntekter for 2020 sammenlignet med 2019. Bruttomarginen ventes også å øke fra 2019, og tech-selskapet venter resultat før skatt på 84-93 millioner kroner.



Driftsresultatet endte på 4,3 millioner dollar, mot minus 1,2 millioner i fjor. Resultat etter skatt ble økt med nesten 3 millioner dollar (28 millioner kroner) til 2,4 millioner dollar, eller 22,3 millioner kroner, mot et tap på 500.000 dollar i fjor.

Selskapet melder også at det vil starte et tilbakekjøpsprogram for å dekke de ansatte opsjoner. Maks antall aksjer som kan tilbakekjøpes er 381.000 til en makspris på 4 millioner dollar, 37,1 millioner kroner.