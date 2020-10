PoLight minsket tapene med 60 prosent

(Artikkelen oppdateres)

PoLight økte inntektene med 0,2 millioner kroner i 3. kvartal mot samme periode i fjor. Selskapet kuttet samtidig tapene med 61 prosent, til minus 5,6 millioner kroner, melder det i kvartalsrapporten fredag.

Hovedpunktene for poLight for tredje kvartal var TLens, som er et verktøy for å skanne strekkoder og det har signert en MoU og mottatt en kjøpsordre for å lage en ny prototype av TLens til smarttelefonapplikasjoner.

Selskapet melder også at sluttbrukersalget av smartklokker var lavere enn normalt.

«poLight har styrket posisjonen i 3. kvartal og vi er på vei til å etablere selskapet i det profesjonelle markedet og i konsumentmarkedet», uttaler Øyvind Isaksen, adm. direktør i poLight, i en børsmelding.

poLight (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 0,6 0,4 Driftsresultat -5,7 -14,7 Resultat før skatt -5,6 -14,5 Resultat etter skatt -5,6 -14,5