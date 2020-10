Huaweis inntekter øker tross corona og amerikanske sanksjoner

Hittil i år har teknologigiganten hatt en omsetning på 671,3 milliarder yuan, som tilsvarer nærmere 930 milliarder kroner. Teknologigiganten har ikke oppgitt salgstall for det siste kvartalet, men tallene som ble presentert fredag, antyder at veksten avtar. For første halvår var inntektsøkningen på 13,1 prosent.

Profittmarginen så langt i år er på 8 prosent, ned fra 9,2 prosent i første halvår.

Huawei sliter med amerikanske sanksjoner som gjør at selskapet nektes adgang til det meste av teknologi og komponenter fra USA. Restriksjonene er en del av en pågående strid mellom USA og Kina om teknologi og sikkerhet. Amerikanerne mener Huawei er en trussel og kan legge til rette for kinesiske spionasje, noe selskapet avviser. Også andre kinesiske teknologiselskaper er rammet at av de amerikanske tiltakene.

Likevel økte selskapets andel av verdens smarttelefonmarked til 19,6 prosent i andre kvartal, ifølge analyseselskapet Canalys. I samme periode i fjor var andelen på 17,7 prosent. På hjemmebane solgte Huawei 14,5 millioner telefoner i andre kvartal, en økning på 32 prosent. Selskapets markedsandel i Kina er på 51 prosent.

