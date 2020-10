Norne Securities: – ContextVision-aksjen kan stige 45 prosent

KJØP: Norne Securities venter kursoppgang for ContextVision-sjef Fredrik Palm.

Torsdag presenterte ContextVision sine kvartalstall. I en oppdatering fra Norne Securities gjentas kjøpsanbefalingen, samtidig som kursmålet heves fra 26 til 27 kroner.

– ContextVisions tredjekvartalsrapport ga ingen store overraskelser. Rapporten var som forventet og vi endret ikke estimatene våre mye, skriver Norne Securities.

I tredje kvartal 2020 omsatte ContextVision for 22 millioner svenske kroner, mot 23 millioner kroner i samme periode året før. Driftsresultatet endte på 1,9 millioner svenske kroner, mot 4,6 millioner kroner for et år siden.

Administrerende direktør Fredrik Palm mener pandemisituasjonen gjør driften noe uforutsigbar. Salget innen medisinsk bildebehandling har imidlertid økt sammenlignet med andre kvartal.

Fredag omsettes aksjen for 18,66 kroner, opp 0,3 prosent. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige 45 prosent.