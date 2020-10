Elon Musks SpaceX verdsettes til 100 milliarder dollar

Den New York-baserte banken uttaler torsdag at den mener SpaceX er verdt 100 milliarder dollar, som tilsvarer rundt 923 milliarder kroner. I tillegg mener banken i sitt bull-case at verdien kan ende opp på over 200 milliarder dollar. Den trekker frem at selskapets egenskap og momentum når det gjelder å vinne statlige kontrakter er sentralt i verdsettelsen, melder Forbes.

Særlig er selskapets "Starlink" viktig. Segmentet satser på internett via satelitter og kan potensielt blir markedsdominerende. Fredag ble det kjent at allerede i starten av neste år så kommer SpaceX til å tilby satellittbasert internett til en liten kommune i Texas.

Morgan Stanley mener at Starlink alene er verdt 81 milliarder dollar, og anslår at segmentet kan ha 364 millioner brukere innen 2040.

SpaceX holder også på med rakett-teknologi som gjør det mulig for raketter å lande- og dermed kunne brukes igjen. Musk-selskapet utvikler også «point to point»-reiser, som i praksis er å bruke romskip til å reise til forskjellige steder på jorden. Musk anslår at med «point to point» kan det ta én time å reise jorda rundt - sammenlignet med 16 timer i et tradisjonelt fly.

De to segmentene verdsettes til henholdsvis 12 millarder dollar for rakett-teknologien og 9 milliarder for «point to point».