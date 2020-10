Test av HP Smart Tank Plus 570

Gammel teknologi får sjelden en ny vår, men smått utrolig har coronakrisen og hjemmekontorister ført til at den arkaiske printeren er blitt relevant igjen for massemarkedet.

I en produktkategori hvor tilkobling over WiFi alt for lenge har vært en nyhet, er det velkomment med innovasjon. Som for eksempel HPs nye Smart Tank Plus 570, som går i strupen på blekkselgerne med blekktanker du kan fylle på selv.

Printeren kommer utstyrt med 5 flasker blekk i ulike farger, som ifølge HP skal holde til 3 års forbruk. Det er lenge for den jevne forbrukeren, men når det først er tomt, får man kjøpt påfyllingsflaskene de fleste steder man vanligvis kjøper blekkpatroner.

Enkelt oppsett

Printeren er enkel å sette opp. Det følger med to printerhoder som man må sette på plass, deretter er det bare å fylle blekktankene med de medfølgende flaskene.

Flaskene er utstyrt med en liten ventil, så når flasken presses ned over en tilsvarende ventil på blekktanken i skriveren, renner blekket ned i tanken av seg selv. Tankene stikker litt ut på forsiden av printeren og er gjennomsiktige slik at man alltid kan følge med på blekknivået.

Etter å fylt blekktankene og skrudd på printeren, er det bare å fyre opp HP sin egen app for iOS eller Android, hvor du blir møtt av en veldig intuitiv og enkel løsning som guider deg gjennom hele oppsettet, og du kan begynne å printe i løpet av noen minutter.

Innebygd scanner

Smart Tank Plus 570 har innebygd scanner. Med denne kan du enkelt skanne og få en forhåndsvisning på mobilen din. Den kan også skanne direkte til PDF på telefonen, om du har noe som må sendes unna på kort tid.

Treg

Vi kjørte en test med 40 utskrifter hvor annenhver utskrift var i farger. Kvaliteten på utskriftene er god, men utskriftene tar tid. Vi målte snitt på 29 sekunder for sider med farger og 20 sekunder for sider uten farger. En annen ting vi opplevde under test var at printeren plutselig bestemte seg for å avbryte utskriften for å oppdatere software. Da måtte vi starte utskriftene på nytt etter oppdatering, så dette trakk ned for vår del.

Som resten av verden har HP kastet seg på den grønne bølgen, med en mer miljøvennlig printer som varer godt over gjennomsnittlig lenge for den gjennomsnittlige bruker.

Smart Tank Plus 570 er en printer ment for hjemmekontoret og ikke på jobb hvor ting må printes raskt. Det at man ikke trenger å tenke på blekk og at det følger med tre års forbruk er prositivt, men hastigheten på utskriftene kunne vært bedre.

Prisen er dog ikke avskrekkende, med en veiledende pris på 3.190 kroner.