Bitcoin-kursen firedoblet siden mars 2019

Bitcoin på vei tilbake til gamle høyder. Kursen har mer enn firedoblet seg etter bunnoteringen i februar 2019.

De som kjøpte bitcoin da stemningen var på bånn i starten av 2019, kan i dag innkassere et proveny på nær 400 prosent.

Kryptovalutamiljøene opplever et renn av store kommersielle spillere som vil inn i markedet.

Endelig voksen

I forrige uke meldte giganten PayPal at de vil tilby kjøp, salg og handel med kryptovaluta.

I miljøet tas det som det endelige tegnet på at kryptovaluta er i ferd med å bli voksen.

«Dette er årets største nyhet innen kryptovaluta. Alle bankene kommer til å følge etter. Vi har krysset Rubicon, folkens. En fantastisk dag.», tweetet krypto-veteranen Mike Novogratz da nyheten kom ut.





PayPal-nyheten kom for øvrig kort tid etter en annen stor krypto-nyhet, at Google annonserte at de legger til rette for å bruke deres skyplattform til kryptoutvinning.

Bitcoin-kursen lå før helgen rundt 13.000 dollar, som er nær en firdobling fra bunnivået på 3.500 dollar i starten av 2019.

Oppturen forsterker også kryptoentusiastenes håp om å komme tilbake til toppnoteringen på 19.783 dollar i januar 2019.

Først i USA

Paypal lover at handel med kryptovaluta skal blir tilgjengelig for alle med en amerikansk konto innen få uker, og tjenesten vil bli utvidet til flere land i 2021.

– Denne nyheten bare forsterker inntrykket av at vi er nå over i en ny fase. Flere store aktører vil komme med nyheter innen kort tid. Det er mange som har lagt planer i lang tid, men har har ikke ønsket å være først ute, sier IT-konsulent og krypto-ekspert Bjørn Omsland.

– Det er veldig mange tegn indikerer at prisen på Bitcoin skal fortsette oppover, og trolig gå langt over forrige toppnotering i løpet av 2021.

Paypal har 346 millioner brukere verden over, 26 millioner bedriftsklienter og er verdens 20 største bank målt etter innskudd.

I andre kvartal 2020 passerte totalt 222 milliarder dollar gjennom Paypals betalingssystem.