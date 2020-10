Ant kan bli tidenes største børsnotering

- ET MIRAKEL: Mener Kinas rikeste mann, Jack Ma.

Støttet av den kinesiske netthandelsgiganten Alibaba, planlegger Ant Group å børsnoteres samtidig i Hong Kong og på Shanghais STAR-marked i neste uke.

– Det er første gang prisingen av en så stor notering – den største i menneskets historie – har blitt bestemt utenfor New York City, sa Jack Ma på Bund-toppmøtet i Shanghai etter prisfasetting som ble fastlagt på fredag.

Opp mot 35 milliarder dollar

– Vi turte ikke tenke på det for fem år siden, eller til og med for tre år siden. Men et mirakel skjedde nettopp, sa Alibaba-grunnleggeren til publikum som skal ha inkludert representanter fra Kinas myndigheter.

Jack Ma sa ikke på toppmøtet noe hva noteringen vil komme på. Saudi Aramcos børsnotering i desember i fjor på 29,4 milliarder dollar er foreløpig den største, og kilder Reuters har snakket med sier at Ant Group kan bli verdsatt til så mye som 35 milliarder dollar.

Det Alibaba-tilknyttede selskapet Ant Group fikk i første halvår et resultat på 21,9 milliarder yuan (30,4 milliarder kroner). Det var en oppgang på over 1.000 prosent fra samme periode i fjor, samtidig som topplinjeveksten kom inn på 38 prosent.

Ifølge prospektet skal selskapet selge minst 10 prosent av sine aksjer i børsintroduksjonen.

Over 1 mrd. brukere

Ant står bak den populære mobilbetalingsappen Alipay, som ifølge prospektet har over én milliard årlige aktive brukere, og utførte 118 billioner yuan i transaksjoner i fastlands-Kina i de 12 månedene som endte 30. juni i år.

Ant Group tilbyr også blant annet lån til bedrifter samt tjenester innen formuesforvaltning og forsikring.