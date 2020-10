God omsetningsvekst og hopp i resultatet

Itera leverte en omsetningsvekst på åtte prosent i tredje kvartal, sammenlignet med fjoråret, og resultatet steg nærmere 40 prosent, til 10,6 millioner kroner, fremgår det av kvartalsrapporten tirsdag.

Den digitale kjernevirksomheten stod for 80 prosent av omsetningen i tredje kvartal 2020, noe som er på samme nivå som i tredje kvartal i fjor. Driftsresultatet i den digitale kjernevirksomheten endte på 11,3 millioner kroner i kvartalet, mot 8,4 millioner for samme periode i fjor. Driftsmarginen endte på 10,2 prosent, opp fra 8,2 prosent i 2019.

Itera har nearshore utviklingssentre i Slovakia og Ukraina. Andelen av Iteras kapasitet som er lokalisert nearshore (nearshore ratio) var 46 prosent (48 prosent) ved utgangen av tredje kvartal. Samtidig økte antall ansatte til 556, sammenlignet med 505 ved utgangen av tredje kvartal 2019.

På et styremøte mandag besluttet styret å benytte fullmakten fra generalforsamlingen om å vedta et tilleggsutbytte for 2019 på 0,40 kroner pr. aksje. Aksjen vil dermed handles eksklusivt utbytte fra og med 28. oktober 2020, og utbyttet utbetales 4. november 2020.

Itera (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 138 128 Driftsresultat 14,5 9,9 Resultat før skatt 13,5 9,8 Resultat etter skatt 10,6 7,6