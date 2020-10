Napatech styrker lønnsomheten

Naptech økte driftsinntektene med nesten 6 millioner danske kroner i tredje kvartal. Ebitda bedret seg med over 50 prosent, til 8 millioner. Netto kontantstrøm fra driften kom på 14,8 millioner danske kroner, mot 0,1 i samme periode i fjor, og bidro til en kontantbeholdning på 70,7 millioner. Opp fra 53,1 samme periode for ett år siden.

– Vår positive lønnsomhetsutvikling og sterke vekst i driftsinntektene i tredje kvartal og de første ni månedene av året viser at Napatech er blitt et lønnsomt selskap i vekst, og vi fortsetter å levere sterke bruttomarginer i tråd med våre målsetninger for året, sier Ray Smets, adm. direktør i Napatech.

Napatech gjentar samtidig sine målsetninger for 2020 om å få inn mellom 185 og 205 millioner i driftsinntekter (hittil i år: 141,8 millioner) , en bruttomargin på mellom 70 og 72 prosent (hittil i år: 71,4) og at nedskrivninger ikke skal overskride 25 millioner danske kroner.