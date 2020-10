Svakere av børsrakett – venter vekst i datterselskaper

Otello Corporation leverte omsetning på 63,2 millioner dollar i tredje kvartal – flat utvikling sammenlignet med fjoråret som endte på 63,1 millioner.

Selskapet venter en omsetningsvekst for datterselskapet AdColony på 10-15 prosent i fjerde kvartal 2020, og gjentar forventningen om en omsetningsvekst for AdColony på rundt 10 prosent i 2020 mot 2019.

Driftsresultatet endte i minus 500.000 dollar. Det er en bedring fra minus 2,9 millioner i fjor og kommer som følge av utgiftskutt i både lønninger, kompensasjoner og mindre nedskrivninger.

Bunnlinjen endte på minus 5,7 millioner dollar – en markant nedgang fra fjorårets 7,1 millioner i pluss. Dette skyldes en negativ påvirkning fra valutakursfall på 4,8 millioner dollar. I fjor utgjorde tilsvarende post et positivt tilskudd på 7,5 millioner dollar ifølge notene i regnskapet.

Otello har også tatt med en oversikt over selskapene det har investerert i og presenterer deres tall. Bemobi, som har høstet ros fra spesielt DNB Markets, leverte et inntektsfall på 3,8 millioner dollar, fra 14,8 i fjor til 11,6 i år. Det tilsvarer et fall på 21 prosent.

EBITDA endte på 4,7 millioner dollar mot 6,2 millioner i fjor, et fall på 24 prosent.

Børsrakett Otello ønsker imidlertid å vise utviklingen uten valutakursens påvirkning, og da blir tallene noe hyggeligere lesning. Tilsvarende tall blir da 14,5 millioner dollar i inntekter i år, mot 14,8 i fjor. EBITDA endte på 6,1 millioner mot 6,2 millioner i fjor ex. valutakursfall.

Som indikert i andrekvartalsrapporten hadde covid-19 en kortsiktig negativ effekt på Bemobi, men selskapet har sett en gradvis innhenting på månedsbasis, som indikerer en mye raskere enn innhenting enn de fleste industrier.

«Otellos inntekter er blant annet linket til annonseinntekter og vi forventer at covid-19 vil gi en negativ effekt på omsetning og resultat i 2020. På dette tidspunkt er det for tidligere å si hvor stor denne effekten vil bli. En fortsatt effekt fra covid-19 utover 2020 innebærer en risiko for guidingen», skriver selskapet i regnskapet.

Otello leverte imidlertid bedre enn ventet av DNB. Banken ventet 62 millioner i inntekter, 5,4 millioner EBITDA, kontantstrøm på 2,6 millioner mot 4,2 rapportert og driftsresultat på minus 1,3 millioner.

Otello Corporation (Mill. USD) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 63,2 63,1 Driftsresultat -0,5 -2,9 Resultat før skatt -5,7 7,1 Resultat etter skatt -6,7 7