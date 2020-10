Styremedlemmene kjøper i Strongpoint

Strongpoint har tirsdag solgt litt over 5.000 aksjer til medlemmene av styrets aksjonærprogram. Prisen for aksjene var 18.96 kroner, som er det volumveide gjennomsnittet de siste tre arbeidsdagene. Ny eierandel for Strongpoint etter transaksjonene er 90.376 aksjer, som tilsvarer 0,2 prosent av utestående aksjer.

Styreleder Morten Johannessen tirsdag over 1.400 aksjer gjennom styrets aksjonærprogram, noe som vil si at Johannessen kjøpte aksjer for over 25.000 kroner. Etter handelen sitter styrelederen på 48.500 aksjer i selskapet, som tilsvarer en andel på 0,1 prosent.

Peter Wiren, som sitter i styret til Strongpoint, har kjøpt nærmere 1.800 aksjer i selskapet gjennom styrets aksjonærprogram. Wiren brukte litt over 30.000 kroner på aksjekjøpet. Etter transaksjonen sitter Wiren på litt over 22.000 aksjer i selskapet.

Et annet styremedlem som også benyttet seg av selskapets aksjonærprogram var Klaus de Vibe. Han har kjøpt noe over 700 aksjer i Strongpoint. Etter transaksjonen sitter de Vibe på nesten 88.000 aksjer i selskapet, tilsvarende 0,2 prosent av aksjene.

Både Styremedlem Camilla AC Tepfers og Ingeborg Molden Hegstad kjøpte like mange aksjer som de Vibe gjennom styrets aksjonærprogram. Tepfers sitter på litt over 9.000 aksjer i Strongpoint etter handelen, mens Hegstad sitter på litt over 10.000 aksjer.