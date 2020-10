Pål Ringholm om mandagens krakk i SAP: – Ikke alle IT-selskaper kan trykke penger

Tall fra John Hopkins University viser at antall coronasmittede i USA fortsetter å øke, noe som skaper bekymringer blant mange investorer. Søndag senket programvareselskapet SAP, som er et av Europas største, guidingen for tredje kvartal på grunn av en forlenget periode med tiltak mot coronakrisen.

Det resulterte i at aksjen stupte 23,2 prosent til 115,2 dollar på New York-børsen. I løpet av 2020 har aksjen vært nede i 90,90 dollar og oppe i 169,30 dollar.

SAP: Aksjen fikk skikkelig juling mandag. Illustrasjon: SpareBank 1 Markets

«Det kan jo tenkes at det er flere selskaper innen tilstøtende bransjer som skal få gleden av å oppleve noe av det samme. Nå vet vi bare det at ikke alle IT-selskaper kan trykke penger. Dessuten er ikke SAP Europas mest verdifulle IT-selskap lenger. Det var de på fredag», skriver analysesjef Pål Ringholm i en oppdatering fra SpareBank 1 Markets.

Ringholm minner om at resultatsesongen har startet bra på Wall Street. De første 140 selskapene som har rapportert på S&P 500 overrasket med +3 prosent på topplinjen og +18 prosent på resultatet.

«En god start med andre ord», avslutter Ringholm.