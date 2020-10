Rubrikkselskapet Adevinta la tirsdag frem kvartalstall som viste at at inntektene steg fra 180,3 millioner euro i tredje kvartal 2019 til 183,3 millioner euro i tredje kvartal 2020. Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 57,1 millioner euro mens resultat før skatt endte med et underskudd på 12,7 millioner euro.

«Vi anser dette som en nøytral rapport for Adevinta», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Meglerhuset regner med at konsensus EBITDA vil heves med to prosent for 2020 og understreker samtidig at det er en viss usikkerhet på kort sikt.

«Ifølge Adevinta er annonsemarkedet fortsatt svakt, og innvirkningen på konsernets inntekter er vanligvis høyere i fjerde kvartal på grunn av sesongsvingninger», skriver analytiker Ole Martin Westgaard.

DNB Markets anbefaler salg av Adevinta og opererer med et kursmål på 120 kroner.

Tirsdag omsettes aksjen for 152 kroner, ned 2,3 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 104 milliarder kroner. Hittil i år har aksjen gått opp 46 prosent.

Adevinta (Mill. EUR) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 183,3 180,3 EBITDA 57,1 54,1 Resultat før skatt −12,7 38,4 Resultat etter skatt −27,7 22,2