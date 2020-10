I kjølvannet av historiens største børsnotering av fintech-selskapet Ant Group i Kina, følger nå UBS i Jack Mas fotspor.

Den sveitsiske investeringsbanken planlegger å legge 200 millioner dollar, eller 1,8 milliarder kroner, i porteføljen som skal bestå av fintech-selskaper. Investeringen er en del av en digital satsing der banken ønsker å digitalisere sine tjenester og finne nye måter å samhandle med kundene på.

Porteføljen «UBS Next» skal bestå av fintech start-ups og andre relevante teknologiselskaper, ifølge selskapets presentasjon i Zurich tirsdag.

Som en del av satsingen vil UBS innlede et samarbeid med Anthemis, et venturekapital-selskap som skal bistå med å sikre avtaler.

Banken skal investere mellom 5 og 20 millioner dollar, 45-185 millioner kroner, for å hjelpe utvikling i fintech-sektoren – det være seg innen kryptovaluta, kunstig intelligens eller å investere i konkrete fintech-selskaper.

UBS er imidlertid ikke først ute med investeringstaktikken. Morgan Stanley gjorde nylig et 13 milliarder dollar, 119 milliarder kroner, stort oppkjøp av handelsprogrammet E*Trade Financial. Oppkjøpet ble gjort delvis for å gjøre Wall Street-banken digital, og delvis for å nå under som handler aksjer.