8 prosents Itera-vekst

Itera klarte en omsetningsvekst på 8 prosent i tredje kvartal og forbedret lønnsomheten. Kvartalsrapporten viste en driftsmargin på 10,5 prosent mot 7,7 prosent i samme periode i 2019.

Et av de viktigste måltallene, antallet ansatte, viste en årsvekst på 51 til 556 ansatte.

Resultatregnskapet viste driftsinntekter på 138,2 millioner kroner i 3. kvartal. Hittil i år er omsetningen opp 9 prosent til 450,9.

Foreslår utbytte

Omsetningen fra de 30 største kundene utgjorde 78 prosent av konsernets omsetning, som er 1 prosent høyere enn i tredje kvartal 2019. Nye kunder utgjorde 8 prosent av omsetningen.

Itera-styret har nå vedtatt et tilleggsutbytte for 2019 på 40 øre pr. aksje, det vil si en direkteavkastning på 2,9 prosent etter at aksjekursen i går ettermiddag steg 0,7 prosent til 13,80 kroner.

Aksjen vil handles eksklusivt utbytte fra og med 28. oktober 2020.