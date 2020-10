Crayon, som leverer rådgivningstjenester innenfor IT, fortsetter å vokse i alle av selskapets segmenter. Sammenlignet med fjoråret øker Crayon driftsinntektene med 26,2 prosent fra 393 til 496 millioner kroner.

Selskapet oppgir i resultatregnskapet for 3. kvartal et negativt driftsresultat(EBIT) på 3,5 millioner kroner. Inntekter før skatt og avskrivninger (EBITDA) nesten dobles fra 34 til 64 millioner kroner.

«Vi er glad for at vi klarer å levere et sterkt kvartal for Crayon. Vår strategiske tilnærming på verdiskapning gjennom kunstig intelligens, sky-økonomi og en multisky tilnærming som opplever økt etterspørsel har vært viktig. Dette styrker selskapets fremtidsutsikter», sier konsernsjef i Crayon Group Holding, Torgrim Takle.

Crayon Group Holding (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 496,3 393,1 Driftsresultat -3,5 3,2 Resultat før skatt -22,7 8,2 Resultat etter skatt -18,8 -18,0