Svak nedgang i omsetning og resultat

Norbit, brikker, digitale ferdskrivere med trådløs avlesning. Fv: Per Jørgen Weisethaunet, adm. direktør i Norbit og Karstein Ahlin i Volvo Norge AS. Foto: Iván Kverme

NORBITs inntekter kom inn på 150 millioner kroner i tredje kvartal, mot 154 millioner i samme periode i fjor. Resultatet etter skatt sank med nærmere 5 millioner, til 13,5 millioner kroner, fremgår det av kvartalsrapporten onsdag.

EBITDA endte på 28,2 millioner kroner, og en margin på 19 prosent. I samme periode i fjor fikk selskapet en EBITDA på 38.5 millioner kroner.

Segmentet Oceans hadde et sterkt kvartal og leverte rekordhøy omsetning og 64 prosents vekst siden samme kvartal i 2019. Segmentet ITS hadde et utfordrende kvartal som ventet, og fortsetter å være påvirket av pandemien. Selskapets PIR segment leverte inntekter på nivå med tilsvarende kvartal i fjor og en noe forbedret EBITDA margin.

«Normalt forventer vi vekst i alle segmenter fra år til år. Gitt de utfordrende tidene, spesielt reiserestriksjonene, er vi imidlertid fornøyde med å levere inntekter på linje med tilsvarende kvartal i fjor», uttaler Per Jørgen Weisethaunet, adm. direktør i NORBIT i en børsmelding.

Styret til Norbit har også besluttet å utbetale enda et utbytte på 0,30 kroner pr. aksje basert på årsregnskapet for 2019.

Norbit (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 150 154 Driftsresultat 16,2 26,5 Resultat før skatt 17,7 23,2 Resultat etter skatt 13,5 18,1