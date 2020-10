Mini-ordre på nytt produkt for poLight

poLight har mottatt en innkjøpsordre på TLens for rundt 750.000 kroner. Innkjøpsordren er relatert til en skannemotor for strekkode nylig ble lansert. I september fikk poLight en bekreftelse om at selskapets TLens var inkludert i en skannemotor som skal brukes i unike strekkodeprodukter for lager og distribusjon.

– Kunden vår rapporterer at den nylig utgitte skannemotoren har mottatt positive tilbakemeldinger fra kundene som tester produktet, og at deres første kommersiell forsendelse er allerede fullført, sier Øyvind Isaksen, konsernsjef i poLight.