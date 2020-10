Apple har i det stille trappet opp sin egen utvikling av søkemotorteknologi for iPhone, ifølge en dyptgående rapport fra Financial Times.

Nå undersøker diverse vaktbikkjer om Google har rent mel i posen, eller om det har skjedd et brudd på konkurranseloven. Selskapet betaler nemlig mange milliarder dollar hvert år for å sørge for at Googles søkemotor blir installert som standardvalg.

iPhone-brukere som har installert den nyeste versjonen av operativsystemet, iOS 14, får nå se Apples egne søkeresultat, og ikke Googles slik det alltid har vært.

Amerikanske Department of Justice, som tilsvarer det norske Justis‑ og beredskapsdepartementet, åpnet i forrige uke sak mot Google etter det ble klart at teknologikonsernet betaler Apple for å være standardvalget.

Beløpet det er snakk om skal være mellom 8 og 12 milliarder dollar i året, eller mellom 75 og 112 milliarder kroner, ifølge offentlige estimater.

En ny søkemotor vil gi et alternativ for Apple dersom myndighetene velger å blokkere samarbeidet mellom teknologigigantene.