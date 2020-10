ØKT LØNNSOMHET: Konsernsjef Eilert Hanoa i Kahoot kan glede seg over bedret lønnsomhet. I tredje kvartal fikk selskapet et EBITDA-resultatet på 1 million dollar.

ØKT LØNNSOMHET: Konsernsjef Eilert Hanoa i Kahoot kan glede seg over bedret lønnsomhet. I tredje kvartal fikk selskapet et EBITDA-resultatet på 1 million dollar. Foto: Iván Kverme

Siden Kahoot allerede slapp et resultatvarsel i starten av oktober, er hovedtallene for tredje kvartal allerede kjent i markedet.

I forrige resultatoppdatering guidet Kahoot inntekter på 14 millioner dollar i siste kvartal. Dette estimatet står seg. I tillegg tror fortsatt selskapet at inntektene for hele 2020 kommer til å lande på mellom 41 og 42 millioner dollar, inkludert bidrag fra nylig oppkjøpte Actimo.

Kahoot trekker frem at kontantstrømmen fortsatt vil være sterk, og at det vil ha over 400.000 betalende brukere innen utgangen av året.

Torsdag klokken 09.30 var Kahoot-aksjen ned 3,7 prosent til 55,40 kroner. Kursfallet skyldes trolig at noen investorer hadde sett for seg økt guiding.

I pluss

Siden folk flest ikke har klisterhjerne kan det likevel være greit å repetere tallene. I tredje kvartal omsatte spillplattformen for 11,6 millioner dollar, som er en vekst på 241 prosent sammenlignet med i fjor. Bruker man andre kvartal som sammenligningsgrunnlag var veksten på 21 prosent.

Kontantstrømmen fra drift var på 5,2 millioner dollar i tredje kvartal og Kahoot hadde en «cash conversion» på 45 prosent. Det var fjerde kvartal på rad med en positiv kontantstrøm.

Kahoot! (Mill. USD) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 11,6 3,4 EBITDA 1,0 -1,7 Resultat før skatt -0,8 -2,3 Operasjonell kontantstrøm 5,2 -0,6

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på pluss en million dollar, mens tilsvarende tall var på minus 1,7 millioner dollar i fjor.

Det seneste året har Kahoot hatt 21 millioner aktive brukere, og nå er det totalt sett 360.000 betalende brukere. For at selskapet skal nå guidingen for fjerde kvartal må den betalende brukermassen øke med 40.000.

Periscopus AS eier 153.000 aksjer i Kahoot. Periscopus AS er kontrollert av ansvarlig redaktør i Finansavisen, Trygve Hegnar.