Cognite i samarbeid med Microsoft

Cognite Data Fusion blir nå tilgjengelig på Microsoft Azure, fremgår det av en pressemelding fra selskapet.

Dette vil ifølge selskapet kombinere menneskelig og kunstig intelligens for å levere industriell DataOps og konteksualisering av IT- og OT-data for utvikling med hybrid-AI. Og denne kombinasjonen vil gjøre det lettere for industribedrifter å bruke data for å oppnå bedre resultater og forkorte veien til verdi, heter det.

- Microsoft er en naturlig partner for oss, ettersom vi begge brenner for å skape et økosystem av datadrevet innovasjon og bærekraft, sier adm. dir. John Markus Lervik i Cognite.