Til tross for kursfall de to siste dagene, har 2020 vært et eventyrlig år for Kahoot! . Aksjen har steget over 150 prosent på Merkur Market hittil i år.

Kursutviklingen har vært til glede for blant andre Thomas Giertsen, melder dn.no.

Inngang: åtte kroner

Komikeren, som er fetter av toppsjefen Eilert Hanoa, sitter på nesten 870.000 aksjer, tilsvarende 0,19 prosent eierandel.

Giertsen kjøpte ifølge avisen brorparten av sine aksjer i juli 2018, en post som i dag tilsvarer 759.981 aksjer etter aksjesplitten tidligere i år. Den gang var aksjen omsatt i gråmarkedet på rundt åtte kroner, justert for at aksjen senere ble delt i tre.

Torsdag falt aksjen 3,3 prosent på 55,60 kroner, etter at Kahoot! la frem sin kvartalsrapport med tall varslet på forhånd. Selskapet opprettholder ifølge rapporten sin tidligere guiding.

Nesten syvdobling

Dermed har Giertsen nesten syvdoblet investeringen i aksjene som ved stengetid i dag var verdsatt til 42,2 millioner kroner.

Siden kjøpet i juli 2018 har komikeren ifølge dn.no spedd på med 39.000 aksjer i mai 2018 og 67.500 aksjer i juli i år. Samlet sitter han etter torsdagens handel på Kahoot!-aksjer for 48,2 millioner kroner.

Avisen opplyser om at Eilert Hanoa er styremedlem i Dagens Næringsliv. Thomas Giertsen lager på sin side podkast om vin for avisen.