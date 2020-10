Svakere enn ventet fra Apple

Apple leverte en omsetning på 64,7 milliarder dollar i fjerde kvartal av regnskapsåret 2020, ifølge selskapets kvartalsrapport.

Til sammenligning leverte teknologigiganten en omsetning på milliarder dollar i fjerde kvartal av regnskapsåret 2019. Analytikere ventet på forhånd en omsetning på 63,7 milliarder, ifølge CNBC.

Inntektene fra iPhone-salget var på 26,44 milliarder dollar, mot ventede 27,93 milliarder.

Resultat etter skatt kom inn på 12,67 milliarder dollar, ned fra 13,69 milliarder i samme periode foregående år.

Pr. aksje endte resultatet på 0,73 dollar, sammenlignet med 0,76 dollar i samme kvartal i 2019. På forhånd ventet analytikerne et resultat pr. aksje på 0,70 dollar, ifølge CNBC

– Vårt enestående resultat i fjerde kvartal avslutter et bemerkelsesverdig regnskapsår, der vi etablerte nye rekorder for inntekter per aksje og fri kontantstrøm, til tross for et ekstremt volatilt og utfordrende makromiljø, sier Luca Maestri, Apples finansdirektør, i en kommentar.

Torsdag stengte Apple-aksjen 3,71 prosent på Wall Street. I etterhandelen stuper aksjen imidlertid 3,8 prosent prosent.

iPhone-salget var svakere enn analytikerne hadde ventet, noe som kan forklare at aksjen falt 4,2 prosent i etterhandelen.