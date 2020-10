«Big Tech» – Apple, Amazon, Alphabet, Facebook og Twitter – la alle frem kvartalstall etter stengetid på Wall Street i går.

«Tidlige reaksjoner ser ikke positive ut, og det måtte de ha vært for å holde dette markedet flytende. De store teknologiselskapene har siden i sommer drevet hele børsoppgangen på tanken om at deres resultater var upåvirkelige for – eller til å med hjulpet av – pandemien», skriver analysesjef Jasper Lawler i London Capital Group i en oppdatering fredag.

«Resultatene var bedre enn forventningene, men ved å bære markedet på sine skuldre, var teknologiaksjene priset til perfeksjon», legger han til.

– Dette er ikke perfeksjon

Trenden denne resultatsesongen har, ifølge Lawler, vært at selskapene som har toppet forventningene ikke er blitt belønnet med kursoppgang fordi investorenes oppmerksomhet helt og fullt er rettet mot presidentvalget og corona.

«Apple kom ikke med noen guiding på iPhone 12-salget over jul, Facebook meldte om et fall i aktive amerikanske brukere, mens Amazon venter et stort hopp i kostnadene samtidig som julesalget er usikkert. Dette er ikke perfeksjonen aksjene er priset for. Unntaket fra regelen er Google-eieren Alphabet, som slo estimatene takket være sterk vekst i annonseinntektene», fortsetter analysesjefen.