TikTok-stjerner fikk Trumps forbud blokkert

På fredag blokkert en en føderal dommer i Pennsylvania Trumps forsøk på å forby TikTok i USA. Det var ikke selskapet selv som fikk dette gjennomført - men TikTok-stjerner som er helt avhengige av plattformen for å tjene penger, skriver Techcrunch.

I følge rettsdokumenter var det skaperne Douglas Marland, Alec Chambers og Cosette Rinab som sto bak søksmålet. Disse har henholdsvis 2.7, 1.8, og 2.3 millioner følgere hver og argumenterte for at de ville miste tilgangen til sine følgere. I tillegg ville de miste sponsorinntektene - altså levebrødet.

Det er ikke første gang det amerikanske rettssystemet har støttet TikTok. Forrige måned blokkerte en Washington D.C-dommer forsøket om å fjerne appen fra plattformene til Apple og Google.

Trump-administrasjonen argumenterer for at TikTok, som eies av det kinesiske selskapet ByteDance, er en trussel mot nasjonal sikkerhet. Rettens argument er at «myndighetenes egne beskrivelser av trusselen mot nasjonal sikkerhet er hypotetisk». Denne hypotetiske risikoen veier ikke tungt nok mot offentlige interesser mener dommeren. Vekten ble altså lagt på 100 millioner amerikanske brukere og skapere som bruker plattformen til å spre «informasjonsmateriale».