Apple gjør klart for lansering av ny Mac

Apple annonserte mandag at de vil ha et online-arrangement 10. november. Navnet på arrangementet går under det famøse utsagnet som stammer fra Steve Jobs: «One More Thing».

Selskapet har, ifølge CNBC, tidligere i år sagt at de kommer til å lansere Mac-datamaskiner med en egenprodusert databrikke, fremfor de som tidligere er laget av Intel.

Nyhetsbyrået skriver at Apple-datamaskinene har vært et lite høydepunkt i år, der salget av produktklassen økte med 28 prosent fra foregående år. Selskapet håper nå på å forlenge suksessen med det kommende arrangementet.

Flere analytikere hevder nå at det kan komme en ny Mac, med et nytt design, i tillegg til den egenproduserte databrikken.

Apple-aksjen er i skrivende stund ned 0,63 prosent på New York-børsen.