J.P. Morgan har tidligere holdt overvekt i teknologiaksjer, men nedgraderer tirsdag hele sektoren til nøytral. Finanshuset har vært bull i to år, men mener nå at tiden er inne for å ta profitt i sektoren som har prestert best over de siste fire årene, ifølge MarketWatch.

«Vi tror fortsatt at fundamentet er sterkt, med solide regnskaper og god inntjening, men den relative overprestasjonen vi har sett fra sektoren de siste årene begynner å avta», skriver en gruppe J.P. Morgan-analytikere ledet av Mislav Matejka, i et notat mandag.

«Vi mener at man nå bør ta profitt», står det videre i notatet.

Siden 2016 har teknologisektoren Technology Select Sector ETF lagt på seg 135 prosent, sammenlignet med 53 prosent oppgang for S&P 500 og en økning på 111 prosent for Nasdaq Composite. Dow Jones har på samme tid steget 45 prosent.

J.P. Morgan-analytikerne legger til at de ikke anser sektoren til å være like spent som den var under dot-com-boblen i 2000. «Inntjeningen i teknologisektoren er langt høyere enn i det brede markedet, men ikke på samme nivå som i år 2000», påpeker analytikerne.