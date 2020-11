Spetalens tech-satsing kjøper vekstmaskin

OPPKJØP: Arribatec blar opp for techselskap. Øystein Stray Spetalen sitter i styret i selskapet.

OPPKJØP: Arribatec blar opp for techselskap. Øystein Stray Spetalen sitter i styret i selskapet. Foto: Iván Kverme

Øystein Stray Spetalens nyeste tech-satsing Arribatec ARR åpner lommeboken og kjøper Hamar-baserte Innit for 52,3 millioner kroner pluss 5,6 millioner aksjer i Arribatec til snittpris på 1,50 kroner per aksje.

Dette er et ledd i selskapets strategi om å lage et SaaS-selskap (Software as a Service) gjennom organisk vekst og strategiske oppkjøp.

– En viktig milepæl, sier Per Ronny Stav, adm. direktør i Arribatec, i børsmeldingen.

Innit har de siste årene kombinert sterk vekst med positiv driftsmargin. De to siste årene har salgstallene økt med 80 prosent. Forventet omsetningen i 2020 er 75 millioner kroner og EBITDA på 5 millioner kroner.

Selskapet leverer sin skyløsning til mer enn 100 kunder.

Sammen skal selskapene levere en «unik software» implementert som en tjeneste, «som vil generere langsiktig inntekt for selskapet», ifølge Stav.

Kort forklart leverer Arribatec en ny generasjon ERP-løsninger (Enterprise Resource Planning) til store selskaper.

– Alle selskaper over 50 ansatte trenger slike ERP-systemer, enten det er til skipsforvaltning eller prosjektstyring av forskningsprosjekter. Vi integrerer alle typer løsninger og leverer det som en tjeneste, sier Stav.