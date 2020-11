Inntektene begynner å tikke inn

ORDRENE KOMMER: For Idex, her med sin fingeravtrykksleser i bio-key sidetouch USB pålogging.

ORDRENE KOMMER: For Idex, her med sin fingeravtrykksleser i bio-key sidetouch USB pålogging. Foto: Bio-key

Inntektene begynner så smått å tikke inn for Idex Biometrics , som forteller om akselererende momentum for biometriske betalingskort i sin rapport for tredje kvartal.

Selskapet registrerer at coronakrisen har satt ordentlig fart på kontaktløse betalinger, og mener nye ordre fra nye integratorer og geografiske antyder bred etterspørsel.

Inntektene kom nærmere bestemt inn på 248.000 dollar i kvartalet.

– Vi har begynt å levere og har volumordre fra flere kunder, sier toppsjef Vince Graziani i en kommentar.

IDEX Biometrics (Mill. dollar) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 0,2 0,1 Driftsresultat (6,8) (7,3) Resultat før skatt (6,8) (7,4) Resultat etter skatt (6,8) (7,5)