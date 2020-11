Resultatet krymper i Sikri Holding

I tredje kvartal 2020 fikk Sikri Holding et nettoresultat på minus 37.000 kroner, mot et nettoresultat på 3,18 millioner kroner kvartalet før. Selskapet fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 9,78 millioner kroner, mot 12,70 millioner kroner i andre kvartal.

Sikri Holding omsatte i perioden for 45,39 millioner kroner, mot 44,17 millioner kroner kvartalet før.

– Vi er fornøyde med våre økonomiske resultater for tredje kvartal, som er helt i tråd med våre forventninger. Vi vokser og utvikler oss etter planen, trinn for trinn. Utsiktene for Sikri er veldig positive, sier Sikri-sjef Nicolay Moulin.

Sikri er et programvareselskap som spesialiserer seg på å levere digitale løsninger mot det offentlige i Norden.