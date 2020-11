Underskuddet krymper

Techstep satt igjen med en justert EBITDA på 16 millioner kroner, opp fra 6 millioner kroner i samme periode i fjor.

Inntektene falt i perioden og selskapet taper fortsatt penger, men på bunnlinjen ble underskuddet kraftig redusert fra 73,8 i samme periode i fjor til 14,6 millioner kroner.

Selskapet styrket i løpet av tredje kvartal sin posisjon innen mobiltjenester gjennom oppkjøpet av Optidev AB. Disse tallene er ikke konsolidert inn i Techsteps tredjekvartalstall.

Techstep skriver i rapporten at proforma tall, som kombinerer de to selskapenes resultater, var bruttorfortjenesten for tredje kvartal på 99 millioner kroner, justert EBITDA på 27 millioner kroner, mens årlige gjentakende inntekter (ARR) var 60 millioner.

– Verden er i ferd med å bli mobil og måten vi beveger oss, sosialiserer og jobber er i endring. Den pågående pandemien gjør at denne transformasjonen går raskere enn noen gang. Selv om pandemien skaper utfordrende markedsforhold, ser vi en underliggende positiv utvikling i markedet for våre mobilitetsløsninger, sier Techstep-sjef Jens Haviken i en kommentar.