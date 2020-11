Richard Bransons Hyperloop har gjennomført første tur med passasjerer

Virgin Hyperloop er et transportsystem der passasjerene sitter i kapsler som suser gjennom tette rør i svært høy hastighet. Søndag fullførte Richard Bransons selskap verdens første reise med passasjerer, melder The New York Times.

Virgin Hyperloops teknologidirektør Josh Giegel og passasjerdirektør Sara Luchian var med på testen, og kapselen nådde en toppfart på 172 km/t ved DevLoop-anlegget utenfor Las Vegas.

«Jeg hadde gleden av å være vitne til et historisk øyeblikk», uttaler Sultan Ahmed Bin Sulayem, styreleder i Virgin Hyperloop og konsernsjef i DP World, til Reuters.

KAPSEL: Passasjerkapsel fra Virgin Hyperloop. Foto: Virgin Hyperloop

Transportprosjektet ble startet tilbake i 2014 og målet er å virkeliggjøre Elon Musks visjon om at det skal være mulig å transportere passasjerer i nærmest luftfrie rør. Teoretisk sett skal man kunne oppnå en hastighet på 1.223 km/t.

Selskapet opplyser at det har kjørt over 400 tester uten passasjerer på forhånd og at det nå jobber mot å få et sikkerhetssertifikat fra myndighetene i 2025 og begynne kommersiell drift fra 2030.

Virgin Hyperloop estimerer at ved å benytte det revolusjonerende transportsystemet vil strekningen fra Los Angeles til San Francisco, på 615 kilometer, kun ta 43 minutter, med en gjennomsnittsfart på ca. 850 km/t. Turen tar til sammenligning 6 timer med bil og 1,5 timer med fly.

I de 400 testene uten passasjerer har man oppnådd en hastighet på 387 kilometer timen. Omregnet til norske forhold vil det teoretisk sett si at turen fra Oslo til Trondheim på 492 kilometer vil gå unna på 1 time og 16 minutter. I 2017 la MDG frem et forslag i Stortinget om å bygge hyperloop fra Oslo til København. Hvis forslaget blir en realitet vil turen til den danske hovedstaden, med en snittfart på 387 km/t, ta 1 time og 13 minutter.