IT-konsulentselskapet Bouvet (BOUVET ) omsatte for 519 millioner kroner i tredje kvartal, en økning på 13 prosent fra 461 millioner i fjor. Resultatet havnet på 42 millioner, mot fjorårets 26 millioner kroner, melder selskapet tirsdag morgen.

På forhånd var det forventet en omsetning på 503 millioner kroner og et resultat på 41 millioner kroner av analytikerne.

– Verden, samfunnet, virksomheter og vi som enkeltpersoner står overfor store utfordringer. Klimautfordringene krever omstilling, Covid-19 situasjonen krever omstilling og virksomheters forretningsmodeller er under press, sier adm. direktør Sverre Hurum.

– Vår rolle fremover er å hjelpe kunder i deres omstillings- og utviklingsarbeid. Vi i Bouvet skal, som visjonen vår sier, gå foran i denne utviklingen, fortsetter han.

Styret besluttet under et styremøte i går å vedta et tilleggsutbytte for regnskapsåret 2019 på 8,25 kroner pr. aksje, kommer det frem i rapporten.

Driftsmarginen i tredje kvartal endte på 10,6 prosent, opp fra 7,1 prosent i tredje kvartal 2019.

Utvannet resultat pr. aksje for kvartalet ble 4,04 kroner sammenlignet med 2,49 kroner i fjorårets tredje kvartal.

Bouvet (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 519 461 Driftsresultat 55 33 Resultat før skatt 54 33 Resultat etter skatt 42 26