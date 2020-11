Idex har hentet 70 millioner

Idex har gjennomført en rettet emisjon på 42,5 millioner nye aksjer til en kurs på 1,65 kroner pr. aksje, opplyses det i en børsmelding.

Bruttoprovenyet utgjør 70 millioner kroner, og vil bli brukt til å finansiere vekstmuligheter og til generelle selskapsformål. Midlene skal være tilstrekkelig med kapital for selskapet på mellomlang sikt.

– Denne tilleggskapitalen vil muliggjøre at Idex kan oppfylle våre forpliktelser overfor nåværende og nye kunder når vi går over til kommersialisering i stor skala. Denne investeringen bekrefter potensialet til Idex' fingeravtrykksteknologi i markedet for biometriske betalingskort, sier Idex-sjef Vince Graziani i en kommentar.