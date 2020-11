NEXT med sensorkontrakt – skal beskytte kryptovaluta

Fingeravtrykkselskapet NEXT Biometrics annonserte i dag samarbeid med det belgiske informasjons- og kommunikasjonsselskapet Page Electronica.

NEXT skal levere 10.000 sensorer allerede i desember som skal beskytte kryptovaluta i digitale lommebøker. Det er estimert at totalt 20.000 sensorer vil bli levert til den belgiske partneren.

Page Electronica har utviklet en sikker blockchain-lommebok ved hjelp av NEXTs sensorer.

– Denne avtalen understreker allsidigheten i våre sensorer. Vi er begeistret for at nok et produkt inneholder NEXT-sensorer, sier Peter Heuman, adm. direktør i NEXT.