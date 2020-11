STORSALG: Jan Nagell-Erichsen har solgt Adevinta-aksjer for over en halv milliard.

STORSALG: Jan Nagell-Erichsen har solgt Adevinta-aksjer for over en halv milliard. Foto: Privat

Ved børsslutt mandag ble det børsmeldt at Arctic Securities og SEB var engasjert som våpendragere for å selge 3,5 millioner aksjer i Adevinta for Jan Nagell-Erichsen og hans selskap Beltenut. Nagell-Erichsen er sønn og arving etter Tinius Nagell-Erichsen, og inngår i Kapitals liste over Norges 400 rikeste.

Tirsdag morgen opplyses det at det har lyktes meglerhusene og Nagell-Erichsen å selge alle 3,5 millioner aksjer, som tilsvarer cirka 0,5 prosent i Adevinta.

Aksjene ble solgt for 147 kroner pr. stykk, eller 514,5 millioner kroner totalt.

Adevinta-aksjen endte mandag på 152,40 kroner på Oslo Børs, etter en kursoppgang på nær 6 prosent.

Som poengtert mandag beholder Beltenut og Nagell-Erichsen 820.781 aksjer i Adevinta. Han har også inngått en «lock-up»-avtale på 90 dager for de resterende aksjene i rubrikkselskapet.

Eier Schibsted-aksjer

Siden Adevinta ble skilt ut fra Schibsted har aksjen gitt en eventyrlig avkastning. Hittil i år er avkastningen på rundt 45 prosent, men ser man ett år tilbake, er kursoppgangen på 55 prosent.

Nagell-Erichsen sitter også på B-aksjer i Schibsted verdsatt til 206 millioner kroner. Også den aksjen har gitt hyggelig avkastning det seneste året med en kursoppgang på rundt 40 prosent.