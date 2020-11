GRUNN TIL Å SMILE: Bouvet har hatt rakettoppgang og med tirsdagens tall ser det ikke ut til at det skal slutte. F.v.: Torgeir Nilsen, regiondirektør for region Øst i Bouvet, Sverre Hurum, adm. direktør i Bouvet og Espen Enger områdeleder for virksomhetsstyring i Bouvet, Oslo. Foto: Eivind Yggeseth