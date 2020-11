Børsvinner forteller om press på timeprisene

IT-konsulentselskapet Bouvet presenterte sine kvartalstall tirsdag morgen, noe som blir godt mottatt i aksjemarkedet. Ved lunsjtider omsettes aksjen for 638 kroner, opp 1,9 prosent på en ellers rød børsdag.

Ifølge TDN Direkt ser adm. direktør Sverre Hurum et press på timeprisene.

– Vi ser at det er et visst press på timeprisene våre. Det er økt konkurranse, det betyr ikke at markedet har blitt så mye mindre, men det betyr kanskje at enkelte bransjer, som vi vet, ikke bruker så mye konsulenter slik at det konsentreres om en del andre bransjer, sa Sverre Hurum på tirsdagens kvartalspresentasjon.

Bouvet-sjefen påpeker at covid-19-pandemien har gitt grobunn for en akselererende omstilling i samfunnet. Han tror etterspørselen etter digitalisering vil være sterk fremover.

I tredje kvartal 2020 omsatte Bouvet for 519 millioner kroner, opp fra 461 millioner kroner i fjor. Nettoresultatet havnet på 42 millioner, mot fjorårets 26 millioner kroner.

Bouvet er blant selskapene som har hatt et meget bra børsår i 2020. Hittil i år har aksjen gått opp 67 prosent.