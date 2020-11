EU anklager Amazon for ulovlig bruk av markedsmakt

I tillegg til å være en nettbutikk, fungerer Amazon som plattform for andre som ønsker å selge sine produkter via selskapets nettside. Det er i den sistnevnte rollen EU mener selskapet bruker sin markedsmakt til å påvirke konkurransen på ulovlig vis.

Samler inn data

Konkurransekommissær Margrethe Vestager sier Amazon kan misbruke kunnskap de samler inn om andre selgere som bruker plattformen.

– Med kraftig økende e-handel og med Amazon om en ledende plattform, er det viktig med rettferdig og uforstyrret adgang for alle selgere, sier Vestager.

Kommisjonen mener Amazon systematisk bruker data som ikke er offentlig tilgjengelig til å unngå normal risiko knyttet til konkurranse. De mener selskapet bruker sin dominans som en brekkstang innen e-handel i Tyskland og Frankrike, som er de største markedene i EU.

Amazon avviser påstandene.

Kan koste milliarder

– Vi er uenige med EU-kommisjonens foreløpige konklusjon og vil gjøre alt for å sikre at de har en korrekt forståelse av fakta, skriver selskapet i en uttalelse. Vestager sier selskapet kan bruke de nærmeste ukene på å svare på anklagene. Amazon har anledning til komme med en muntlig presentasjon i tillegg til et skriftlig svar.

EU begynte å se på Amazon i 2018 og har sett på selskapets dobbeltrolle som både markedsplass og selger.

Amazon risikerer en bot på inntil 10 prosent av selskapets omsetning globalt, noe som kan beløpet seg til milliarder av dollar.

