House of Control med sterk vekst

FORNØYD: Adm. direktør hos House of Control, Lasse Sten.

FORNØYD: Adm. direktør hos House of Control, Lasse Sten. Foto: Iván Kverme

House of Control fikk en omsetningsvekst på 42 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode året før. Omsetningsveksten hittil i år er på 27 prosent, godt hjulpet av oppkjøpet av DinERP i juli.

Selv om House of Control fikk et lite tilbakeslag akkurat da pandemien slå inn over landet, hadde det månedlig salget hentet seg inn igjen før sommeren.

– Drivkraften fortsatte inn i fjerde kvartal med en ny månedlig salgsrekord i oktober, sier adm. direktør Lasse Sten.

House of Control fikk en ebitda på 2,6 millioner kroner, opp fra et tap på 0,5 millioner kroner i tredje kvartal i 2019.