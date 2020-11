Pexip-direktører laster opp i eget selskap

John Harald Grønningen, salgssjef for Europa, Afrika og Midøsten i Pexip , har i dag kjøpt 15.000 aksjer i eget selskap.

Aksjene kostet i gjennomsnitt 63,73 kroner og totalbeløpet ble følgelig like over 950.000 kroner. Etter transaksjonen eier Grønningen 330.000 aksjer i Pexip. Han har også rettigheter på ytterligere 255.000 aksjer.

Øystein Dahl Hem, finansdirektør i Pexip, har i dag kjøpt 10.000 aksjer i eget selskap.

Aksjene kostet i gjennomsnitt 63,70 kroner og totalbeløpet ble følgelig like under 640.000 kroner. Etter transaksjonen eier Hem 17.500 aksjer i Pexip. Han har også rettigheter på ytterligere 332.500 aksjer.

Åsmund Fodstad, global salgssjef og Asia-Stillehavsregionen i Pexip, har i dag kjøpt 5.199 aksjer i eget selskap.

Aksjene kostet i gjennomsnitt 64,30 kroner og totalbeløpet ble følgelig like under 335.000 kroner. Etter transaksjonen eier Fodstad like over 790.000 aksjer i Pexip. Han har også rettigheter på ytterligere 240.000 aksjer.